أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن موعد انتهاء قبول تظلمات الطلاب المتضررين من نتائجهم بإمتحانات الدور الثانى اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020.
وقال نائب وزير التربية والتعليم : لن يستفيد من تظلمه إلا الطالب المتقدم لامتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية أو الطالب الراسب فقط.
وكانت قد أوضحت الوزارة أن إجمالى عدد الكراسات التي استفادت من التقدم بتظلم للدور الأول هي (33159) كراسة .
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التعليقات على آخر فرصة لقبول تظلمات طلاب الدور الثاني للثانوية العامة.. اليوم
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