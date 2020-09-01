لطلاب الشعبة الأدبية.. اعرف الأماكن الشاغرة بالكليات قبل التسجيل بـ " المرحلة الثالثة من التنسيق "



تنسيق المرحلة الثالثة 2020 تنسيق المرحلة الثالثة 2020

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب للمرحلة الثالثة ، في الساعات الاولى من صباح اليوم والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل 21 سبتمبر.







تنسيق المرحلة الثالثة 2020

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وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح المرحلة الثالثة من التنسيق 2020 ، بعد انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، والتي سيكون الحد الأدنى لها 50%.اقرأ أيضا:- لطلاب المرحلة الثالثة.. سجل رغباتك عبر هذا الرابطوأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة سيضم 86165 بالشعبتين العلمية والأدبية دون طلاب الملاحق.وننشر الأماكن الخالية بالكليات والمعاهد لطلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 2020:العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريشالمعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزىتربية نوعية موسيقية المنصورةالمعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدرمعهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلوماتتربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمرطيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرمتربية نوعية فنية مطروحالعالى للعلوم الادارية بلقاس دقهليةتربية رياضية بنين مطروحسيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدرالعالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياطش.مطاعم فني سياحة اسكندريةالمعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم 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