رئيس جامعة العلمين : تأمين صحي للطلاب.. والأنشطة الطلابية متوقفة على استقرار الأوضاع الصحية

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صورة الخبر: جامعة العلمين الجديدة
جامعة العلمين الجديدة

قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الجديدة ، إن هناك أكثر من 30 ألف طالب تقدموا للجامعات الأهلية ، موضحا أن القبول بالجامعة متوقف على اجتياز الطالب للاختبارات المقررة ، وكذلك اجتياز الاختبار في التخصص الذي يريد الالتحاق به .

وأضاف "الكردي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن البرامج الدراسية الموجودة بالكلية تشمل مجالات (الهندسة وعلوم وأجهزة الحاسب ، والفنون والتصميم ، وإدارة الأعمال ، والدراسات القانونيه الدولية ، بحيث يتم فتح هذه الأقسام بدءا من العام الدراسي الجديد .

وأوضح أن الأنشطه الطلابية ستتم في مقر الجامعة، إضافة إلى العديد من الزيارات بالتنسيق مع الجامعات الأخرى في الإسكندرية و القاهرة ويتوقف تنفيذ هذه الأنشطة على مدى استقرار الأوضاع الصحية وبالنسبة للأنشطة التي ستقام في حرم الجامعة فإنها ستقام وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة ، مشيرا إلى أن الجانب العملي من الدراسة الأكاديمية سيقام أيضا في الحرم الجامعي مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية .

وأكد رئيس جامعة العلمين الجديدة أن الجامعة تقدم الرعاية الصحية للطلاب حيث توفر لهم التأمين الصحي والرعاية الطبية اللازمة ، منوها إلى أن الجامعة ستوقع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة الاسكندريه وعين شمس لتقديم أفضل رعاية صحية للطلاب .

المصدر: elbalad

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