هو أي حاجه تتحط عليا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة بعد هجوم جماهير الزمالك

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صورة الخبر: تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى السعودية رسالة غامضة عبر وسائل التواصل .

واتهم بعض المشجعين لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان تركي آل الشيخ هو وراء رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الفريق دون أى سبب واضح .

ونشر تركي آل الشيخ عبر الفيس بوك " هوا اي حاجه تتحط عليا ... هو الاسماعيلي وحرس الحدود عندهم اي مشاكل كمان عشان اكون فيها كمان!! لا حول ولاقوه الا بالله ".

وأخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن الاستمرار في تدريب الفريق.

وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.

المصدر: elbalad

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