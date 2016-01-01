وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى السعودية رسالة غامضة عبر وسائل التواصل .
واتهم بعض المشجعين لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان تركي آل الشيخ هو وراء رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الفريق دون أى سبب واضح .
ونشر تركي آل الشيخ عبر الفيس بوك " هوا اي حاجه تتحط عليا ... هو الاسماعيلي وحرس الحدود عندهم اي مشاكل كمان عشان اكون فيها كمان!! لا حول ولاقوه الا بالله ".
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التعليقات على هو أي حاجه تتحط عليا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة بعد هجوم جماهير الزمالك
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