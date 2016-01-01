أعلن نادي التعاون السعودي إتمام الإتفاق عم الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبل.
وكتب الحساب الرسمي لفريق التعاون على تويرتر أن الإتفاق لمدة عامين بين الطرفين.
وقاد كارتيرون الزمالك لتحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، مع الوصول إلى نصف نهائي دوري إفريقيا في النسخة الحالية حتى الآن.
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التعليقات على رسميا.. التعاون السعودي يتعاقد مع باتريس كارتيرون
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