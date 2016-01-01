بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كشري باللحمة المفرومة

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صورة الخبر: كشري باللحمة المفرومة
كشري باللحمة المفرومة

يعد الكشري من الأطباق الشعبية التي يفضل العديد من الأشخاص وتحرص الكثير من ربات المنزل على تقديمه لأسرتها في وجبة الغداء، فقدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل كشري باللحمة المفرومة.

مقادير كشري باللحمة المفرومة
كيلو لحمة مفرومة
2 بصلة مفرومة
3 ثمرة فلفل أخضر رومى مفروم
بهارات لحمة
سمن
ملح
فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفروم
مكرونة مرمرية مسلوقة
مكعب مرقة لحم
مكرونة سباجيتى مسلوقة
1 و نصف كوب عدس بجبة مسلوق
1 و نصف كوب حمص الشام مسلوق
نصف كوب ماء أرز مصرى
شعرية
صلصة كشرى
دقة كشرى

طريقة تحضير كشري باللحمة المفرومة
-تشوح اللحمة المفرومة في السمنة مع البصل المفروم على النار
-تضاف المرقة والفلفل الرومي والتوابل والملح والفلفل الأسود
-تضاف الكزبرة والبقدونس ويمكن إضافة الماء حسب الحاجة
-يقلب كل الخليط على النار حتى النضج
-يغرف خليط اللحمة المفرومة مع المكرونة والأرز والعدس والشعرية والصلصة والبصل المحمر
-يزين ويقدم

المصدر: elbalad

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