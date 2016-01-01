تعتبر البشرة الداكنة، من أكثر أنواع البشرة جاذبية عندما تحصل على لمسات مكياج بسيطة، حيث تحتاج إلى ألوان محددة لإبراز جماله ويمكنك تجنب الأخطاء الشائعة التالية للحصول على مظهر أفضل، وفقا لما نشره موقع fashion.
استخدام كريم الأساس باللون الأحمر ليس صحيحًا على الإطلاق، لأن البشرة الداكنة تتكون من اللونين الأصفر والبرونزي ، مما يعني أن لون الأساس يجب أن يكون قريبًا من هذه الألوان.
"يجب استخدام أحمر الخدود الحاد مثل البرتقالي والفوشي والأحمر".. هذه المعلومة خاطئة تمامًا لأن النساء ذوات البشرة الداكنة يجب أن يستخدمن ألوانًا طبيعية قريبة من لون بشرتهن لأن الألوان الصارخة لا تتناسب مع درجات لون بشرتها، ويوصى باستخدام مسحوق البرونز على الوجه بالكامل بدلًا من استخدامه فقط للخدود.
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التعليقات على 4 أخطاء شائعة لمكياج النساء ذوات البشرة الداكنة.. تعرفي عليها
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