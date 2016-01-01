4 أخطاء شائعة لمكياج النساء ذوات البشرة الداكنة.. تعرفي عليها



مكياج النساء ذوات البشرة الداكنة مكياج النساء ذوات البشرة الداكنة

تعتبر البشرة الداكنة، من أكثر أنواع البشرة جاذبية عندما تحصل على لمسات مكياج بسيطة، حيث تحتاج إلى ألوان محددة لإبراز جماله ويمكنك تجنب الأخطاء الشائعة التالية للحصول على مظهر أفضل، وفقا لما نشره موقع fashion.



استخدام كريم الأساس باللون الأحمر ليس صحيحًا على الإطلاق، لأن البشرة الداكنة تتكون من اللونين الأصفر والبرونزي ، مما يعني أن لون الأساس يجب أن يكون قريبًا من هذه الألوان.



"يجب استخدام أحمر الخدود الحاد مثل البرتقالي والفوشي والأحمر".. هذه المعلومة خاطئة تمامًا لأن النساء ذوات البشرة الداكنة يجب أن يستخدمن ألوانًا طبيعية قريبة من لون بشرتهن لأن الألوان الصارخة لا تتناسب مع درجات لون بشرتها، ويوصى باستخدام مسحوق البرونز على الوجه بالكامل بدلًا من استخدامه فقط للخدود.

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إذا كنت تفضلي إبراز جمال الخدود فعليك إضافة ما تريد، ولكن قلل من شدة اللون من خلال البودرة البرونزية فوقه."استخدمي ألوان الظل الداكنة مع كحل العيون الأسود".. يمكنك استخدام الظلال الداكنة مثل الأزرق والأخضر ويمكنك تجربة الألوان البيج والبني بالإضافة إلى الذهبي والبنفسجي لإطلالة متجددة بلمسة ذهبية تتناسب مع لون بشرتك."استخدمي دائمًا أحمر الشفاه الباهت مع قلم تحديد الشفاه"، و هذه الأسطورة غير صحيحة على الإطلاق ، لأن لمعان الشفاه يناسب البشرة الداكنة بشكل أفضل ، لذا استبدلي الهايلايتر بأحمر الخدود من خلال استخدام فرشاة الظلال الرقيقة، ثم املئي شفتيك بالجليتر لأن المسحوق سيبقي اللمعان في مكانه، ويوصى باستخدام الجليتر باللون البرونزي.