علاج ضيق التنفس عند النوم.. بـ10 تمارين بسيطة



علاج ضيق التنفس عند النوم علاج ضيق التنفس عند النوم

يمكن علاج ضيق التنفس عند النوم بدون أدوية، وهي حالة غير مريحة يصعب فيها استنشاق وخروج الهواء بشكل كامل من و إلى الرئتين، بدون علاج ضيق التنفس عند النوم يمكن أن يتسبب في ضرر بالغ للقلب والرئتين ايضا.



ويمكن أن يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس عند النوم فجأة لفترات زمنية قصيرة، وقد تحدث لأشخاص اخرون على المدى الطويل تصل إلى عدة اسابيع او اكثر، لذا سنقوم فيما يلي نذكر أبرز طرق علاج ضيق التنفس عند النوم بممارسة بعض التمارين البسيطة.



ويصعب السيطرة و علاج ضيق التنفس عند النوم، واستعادة وظيفة الرئتين ليعملوا بالشكل الطبيعي، ومن أبرز أعراض ضيق التنفس أثناء النوم صعوبة في التنفس، وضيق مستمر في صدرك، وشفاه زرقاء، وتشوش ذهني.

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وإذا لم يكن سبب ضيق التنفس لديك هو حالة طبية طارئة، يمكنك تجربة عدة أنواع من علاج ضيق التنفس عند النوم في المنزل، والتي لها فاعلية كبيرة في التخلص من هذه الحالة سريعا، وتشمل:1- إطالة مدة الشهيق :هذه طريقة بسيطة للتحكم وعلاج ضيق التنفس عند النوم؛ حيث يساعد على إبطاء وتيرة تنفسك بسرعة، مما يجعل كل نفس أعمق وأكثر فعالية، كما أنه يساعد في إطلاق الهواء المحتجز في رئتيك، ويمكن استخدامه في أي وقت تشعر فيه بضيق في التنفس، خاصةً أثناء الجزء ممارسة النشاطات أو النوم، أو رفع الأشياء، أو صعود السلالم.2- ضم الشفتين على وضع إطلاق الصفارة :وفي هذه الحالة يمكن علاج ضيق التنفس عند النوم، عبر استرخاء عضلات رقبتك وكتفيك، والتنفس ببطء من خلال أنفك لمرتين ، مع إبقاء فمك مغلقًا، والحافظ على شفتيك كما لو كنت على وشك الصفير، ثم قم بالزفير ببطء وبلطف من خلال شفتيك إلى أربعة.3- الجلوس إلى الأمام :يمكن أن تساعد الراحة أثناء الجلوس على استرخاء جسمك وتسهيل التنفس، لذا قم بالجلوس على كرسي مع وضع قدميك على الأرض ، مع إمالة صدرك للأمام قليلًا، ثم ضع مرفقيك برفق على ركبتيك أو أمسك ذقنك بيديك، وتذكر أن تحافظ على استرخاء عضلات رقبتك وكتفيك.3. الجلوس إلى الأمام ووضع اليدين على طاولة :إذا كان لديك كرسي وطاولة لاستخدامهما ، فقد تجد أن وضع الجلوس هذا أكثر راحة قليلًا لالتقاط أنفاسك، حيث يمكن علاج ضيق التنفس عند النوم عبر الجلوس على كرسي مع وضع قدميك على الأرض في مواجهة الطاولة، ثم قم بإمالة صدرك للأمام قليلًا وإراحة ذراعيك على الطاولة، ومن ثم ضع رأسك على ساعديك أو على وسادة.4- الوقوف مع دعم الظهر :يمكن أن يساعد الوقوف أيضًا على علاج ضيق التنفس عند النوم وذلك عبر استرخاء جسمك والمسالك الهوائية، ولا عليك سوى الوقوف بالقرب من الحائط ، ووجهك بعيدًا ، وأرح وركيك على الحائط، وأبقِ قدميك متباعدتين بعرض الكتفين وضع يديك على فخذيك مع استرخاء كتفيك ، انحن قليلًا إلى الأمام ، ودلي ذراعيك أمامك.5- الوقوف بأذرع مدعمة :قف بالقرب من طاولة أو قطعة أثاث أخرى مسطحة وقوية تحت ارتفاع كتفك، ثم ضع مرفقيك أو يديك على قطعة الأثاث ، مع الحفاظ على رقبتك مسترخية، أرح رأسك على ساعديك وأرخى كتفيك.6- النوم في وضع استرخاء :يعاني الكثير من الناس من ضيق في التنفس عند النوم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ بشكل متكرر ، مما يقلل من جودة ومدة نومك، لذا جرب الاستلقاء على جانبك مع وضع وسادة بين ساقيك ورفع رأسك بواسطة الوسائد ، مع الحفاظ على استقامة ظهرك، أو استلقِ على ظهرك مع رفع رأسك وثني ركبتيك، مع وضع وسادة تحت ركبتيك، وتساعد هاتين الوضعيتين على استرخاء جسمك والممرات الهوائية، مما يسهل علاج ضيق التنفس عند النوم.7. التنفس الحجابي :يمكن أن يساعد التنفس الحجابي أيضًا في علاج ضيق التنفس عند النوم، ولا عليك سوى الجلوس على كرسي مع ثني الركبتين والأكتاف والرأس والرقبة المريحة، ثم ضع يدك على بطنك، وتنفس ببطء من خلال أنفك، ويجب أن تشعر بحركة بطنك تحت يدك أثناء الزفير شد عضلاتك، ويجب أن تشعر بطنك يسقط إلى الداخل، ثم أخرج الزفير من فمك بشفاه مدببة، ثم ركز على الزفير أكثر من الشهيق واستمر في الزفير لفترة أطول من المعتاد قبل الاستنشاق ببطء مرة أخرى، وكرر هذا الأمر لمدة 5 دقائق.8- تشغيل المروحة :وجدت العديد من الدراسات ان علاج ضيق التنفس عند النوم أن الهواء البارد يمكن أن يساعد في تخفيف ضيق التنفس، ويمكن أن يساعد توجيه مروحة صغيرة محمولة على وجهك في تخفيف الأعراض.9- شرب القهوة :أشارت العديد من الدراسات، إلى أن الكافيين يريح العضلات في الشعب الهوائية لدى المصابين بالربو، ويمكن أن يساعد ذلك في تحسين وظائف الرئة لمدة تصل إلى أربع ساعات، مما يجعله مشروب فعال لـ علاج ضيق التنفس عند النوم.10- استنشاق البخار :يساعد استنشاق البخار الصحي على تخفيف الأغشية المخاطية في الرئتين، مما يقلل من ضيق التنفس، وذلك عن طريق وضع قطرات من زيت النعناع في وعاء ماء مغلي، ثم ضع رأسك بالقرب من الوعاء لاستنشاق الهواء والبخار، وذلك 3 مرات يوميًا.