يمكن علاج الديدان بالاعشاب التي تصيب الديدان الإنسان عند تناوله أطعمة ملوثة او مصابه بها او غير مطهوة بشكل جيد؛ حيث ان الأطفال هم الأكثر عرضة لظهور الديدان في بطونهم، وفيما يلي سنقوم بذكرعلاج الديدان بالاعشاب.
على الرغم من أن الأدوية الفموية فعالة في علاج الديدان، إلا أن هناك أبحاثًا تشير إلى أن بعض علاج الديدان بالاعشاب الطبيعية والمنزلية يمكنها أيضًا محاربة الديدان المعوية.
1- بذور البابايا :
في إحدى الدراسات، تم إعطاء جرعات مختلفة من دفعات بذور البابايا للأشخاص المصابين بالديدان المعوية، وبعد أسبوعين من العلاج اختفت تماما الديدان المعوية، مما يجعله فعال في علاج الديدان عند إضافة بذور البابايا مع العسل الأبيض.
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التعليقات على علاج الديدان بالأعشاب.. رقم 3 تسبب لها شلل
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