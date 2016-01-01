علاج الديدان بالأعشاب.. رقم 3 تسبب لها شلل

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علاج الديدان بالاعشاب

يمكن علاج الديدان بالاعشاب التي تصيب الديدان الإنسان عند تناوله أطعمة ملوثة او مصابه بها او غير مطهوة بشكل جيد؛ حيث ان الأطفال هم الأكثر عرضة لظهور الديدان في بطونهم، وفيما يلي سنقوم بذكرعلاج الديدان بالاعشاب.

على الرغم من أن الأدوية الفموية فعالة في علاج الديدان، إلا أن هناك أبحاثًا تشير إلى أن بعض علاج الديدان بالاعشاب الطبيعية والمنزلية يمكنها أيضًا محاربة الديدان المعوية.

1- بذور البابايا :
في إحدى الدراسات، تم إعطاء جرعات مختلفة من دفعات بذور البابايا للأشخاص المصابين بالديدان المعوية، وبعد أسبوعين من العلاج اختفت تماما الديدان المعوية، مما يجعله فعال في علاج الديدان عند إضافة بذور البابايا مع العسل الأبيض.

2- بربريان :
مركب متوفر في مجموعة متنوعة من الأعشاب مثل البرباريس الأوروبي ( Berberis vulgaris ) ، تم العثور على البربرين كـ علاج الديدان بالاعشاب في العديد من الدراسات الأولية؛ حيث أظهر البربريان المستخرج من البرباريس نشاطًا قد يساعد في الحماية من عدوى الدودة الشريطية.

3- بذور اليقطين :
وتعتبر بذور اليقطين احد افضل علاج الديدان بالاعشاب، وذلك لما تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية ، والأحماض الدهنية؛ حيث وجد أن مستخلصات بذور اليقطين لها بعض النشاط المضاد للطفيليات تعمل على شل الديدان ومنعها من التمسك بجدران الأمعاء.

ويمكن استخدام بذور اليقطين او القرع كـ علاج الديدان بالأعشاب عبر تقشير ملعقة كبيرة من البذور وسحقها، ثم نقعها في 250 مل من الماء المغلي ثم شربها. سيقتل هذا الطفيليات ويساعد في طرد الديدان الشريطية ايضا .

المصدر: elbalad

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