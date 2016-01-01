5 قواعد للحصول على رموش صناعية ناجحة في يوم زفافك



رموش صناعية رموش صناعية

لإصلاح الرموش في يوم زفافك أو في مناسبة خاصة، اتبعي الخطوات البسيطة التالية، وفقا لما نشره موقع "fashion".



جهزي بشرتك: تسقط الرموش الصناعية عندما يصبح الجلد دهنيًا ، لذا ثبتيها في مكانها بعد تنظيف الجفون من خلال الضمادات القطنية والتونر ثم استخدمي برايمر محدد للجفون.



اشترِ رموشًا بثلاثة أحجام: تحاول جميع النساء إقناع الناس بأن الرموش الاصطناعية طبيعية عندما تكون هذه الرموش بثلاثة أحجام، ما يعني أن طولها يتناسب مع طول الرموش الطبيعي. يعني أنه يجب أن يكون قصيرًا من الزاوية الداخلية للعين إلى منتصف العين ، ولكن لا يزيد حتى نهاية الزاوية الخارجية للعين.

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ابتعدي عن خط الرموش: ثبتيها على بعد بوصة واحدة من خط الرموش لمنعها من البلل أو السقوط، ولكن يجب تثبيت الرموش المفردة من خلال الغراء الموازي للدبابيس الموجودة بين الرموش والضغط على كل رمش. في هذه الحالة، ستحتاجين إلى خمسة إلى ستة رموش لكل عين. فيما يتعلق بالرموش ذات الشكل الشريطي، ضعي بعض الصمغ على كل شريط ثم ضعيه على عينيك بعناية مثلما ترسمين عينيك باستخدام محدد العيون.ثبت رموشك في مكانها من خلال أداة انتقاء الشعر الصغيرة: يستغرق صمغ الرموش من دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى يجف. بعد وضع الرموش، خذي منتقي الشعر واضغطي برفق على كل جزء من الشريط بدءًا من الجزء الداخلي إلى الزاوية الخارجية للعين. قم بتغطية الرموش بأكملها باستخدام محدد العيون السائل لأنه يصبح جافًا بشكل أسرع من محدد العيون.استخدمي الماسكارا بعناية: نعم ، عليكِ استخدام الماسكارا فوق الرموش الصناعية! من المهم تطبيقه بدءًا من منتصف العين حتى حافتها وتجنب الجزء الذي تلامس فيه الرموش الغراء.