علاج الإسهال عند الرضع والأطفال الصغار



علاج الإسهال عند الرضع علاج الإسهال عند الرضع

لا يعتبر الإسهال شيئًا جيدًا أبدًا، ولكن بالنسبة للرضيع أو الطفل الصغير يمكن أن يكون سيئًا للغاية - حتى أنه يهدد الحياة إذا استمرت نوبة البراز المائي الرخو لأكثر من يوم، فإن الأطفال الصغار معرضون لخطر الجفاف - فقدان السوائل الأساسية التي تحتوي على الأملاح والمعادن الأخرى التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح. قد يكون البراز الرخو المتكرر مع القيء المتكرر مدعاة للقلق.



يمكن للعديد من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) أن توفر الراحة للبالغين والأطفال الأكبر سنًا.



يقول بنجامين أورتيز ، طبيب الأطفال في مكتب علاج الأطفال التابع لإدارة الغذاء والدواء ، إن إعطاء رضيع أو طفل صغير أحد هذه المنتجات المضادة للإسهال يمكن أن يكون ضارًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

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يقول أورتيز: "أهم جانب في علاج الإسهال هو معرفة علامات الجفاف واتخاذ خطوات لإعادة ترطيب الطفل".علامات الاسهل للأطفالتشمل العلامات المبكرة للجفاف عند الرضع والأطفال الصغارضربات قلب أسرع من المعتادجفاف الشفاه والفم واللسانلا دموع عند البكاءبدون حفاضات مبللة لمدة 3 ساعات أو أكثرفي وقت لاحق من عملية الجفاف ، قد يكون لدى الطفلعيون غائرة أو خدود أو بقعة ناعمة في الجزء العلوي من الرأسالنعاس والتهيجيمكن أن يتسبب الجفاف الشديد في حدوث نوبات ، وغيبوبة ، وفشل في الأعضاء ، وفي حالات نادرة الوفاة.معالجة الجفافيقول أورتيز: "يعتبر الإسهال الخفيف مصدر إزعاج ، ولكنه ليس خطيرًا إذا كان الطفل يستطيع الاستمرار في شرب السوائل وتناول نظام غذائي منتظم". يجب أن يستمر إعطاء الرضع حليب الأم أو حليبهم الطبيعي. إذا استمر الإسهال أو كان متكررًا ، فقد يكون من الضروري تغيير النظام الغذائي والعلاج بمحلول معالجة الجفاف.تساعد محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم ، والتي تسمى أيضًا محاليل الإلكتروليت ، على تعويض الماء والأملاح المفقودة أثناء الإسهال ، وقد يكون هضمها أسهل من النظام الغذائي المعتاد للطفل. غالبًا ما تأتي في أشكال سائلة أو مثلجات وبنكهات مختلفة. بعض منتجات معالجة الجفاف الشائعة هي Pedialyte و Naturalyte و Enfalyte و CeraLyte. يمكنك العثور على هذه المنتجات بدون وصفة طبية في الصيدليات وبعض متاجر البيع بالتجزئة.يقول أورتيز: "في البداية ، حاول تشجيع الطفل على شرب أكبر قدر ممكن من محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم أو اتباع نظام غذائي منتظم ، حتى بضع أونصات كل 15 إلى 30 دقيقة أمر جيد". "ولكن إذا كان طفلك يتقيأ باستمرار ولا يمكنه الضغط على أي شيء ، فاتصل بطبيب الأطفال أو اذهب إلى غرفة الطوارئ." سيسرع القيء من الجفاف.تجنب استخدام العلاجات المنزلية للإسهال مثل الحليب المسلوق أو ماء الأرز. يقول أورتيز: "لا ينصح أيضًا بالمشروبات الرياضية للأطفال الصغار". "تميل إلى أن تحتوي على سكر إضافي لمساعدة الرياضيين أثناء ممارسة نشاط بدني قوي ، لكنها ليست سوائل بديلة مناسبة. يمكن للأطعمة والسوائل التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، مثل العصير والبسكويت والكعك والمشروبات الغازية ، أن تساهم في حدوث الإسهال عن طريق سحب المزيد من السوائل إلى الأمعاء ، مما يتسبب في خروج السوائل الزائدة والسكر إلى الطرف الآخر بسرعة ".يلاحظ أورتيز أيضًا أن "جمال منتجات معالجة الجفاف عن طريق الفم هو أنها تحتوي على ما يكفي من السكر للسماح بامتصاص الصوديوم والبوتاسيوم والماء دون التسبب في المزيد من الإسهال."يجب على الآباء مناقشة أي مخاوف بشأن تفاقم الأعراض أو خطر الإصابة بالجفاف مع طبيب الأطفال الخاص بأطفالهم ، يضيف أورتيز.ماذا تعرف عن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبيةلا تستخدم الأدوية المضادة للإسهال بدون وصفة طبية في الأطفال الصغار ما لم ينصح طبيب طفلك بذلك ، كما يقول أورتيز. تحتوي منتجات تخفيف الإسهال ، مثل Pepto-Bismol و Kaopectate ، على البزموت أو المغنيسيوم أو الألومنيوم ، والتي يمكن أن تكون ضارة للرضع والأطفال الصغار لأنها يمكن أن تتراكم بسرعة في أجسام الأطفال الصغار.يمكن استخدام هذه المنتجات في الأطفال الأكبر سنًا ، ولكن اسأل طبيب الأطفال أو اقرأ العبوة أولًا للحصول على الإرشادات. ترشدك عبوة Pepto-Bismol إلى استشارة الطبيب قبل إعطائها للأطفال أقل من 12 عامًا. وتوضح عبوة Imodium أن تسأل طبيبك قبل إعطائها للأطفال دون سن 6 سنوات.متى ترى الطبيبوفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) ، يجب على الأطفال الذين يعانون من أي من الأعراض التالية مراجعة الطبيب:علامات الجفافالإسهال لأكثر من 24 ساعةحمى 102 درجة أو أعلىبراز أسود وقطريبراز يحتوي على دم أو صديدنادرًا ما يظهر الدم في براز الرضع والأطفال ، كما يقول أورتيز. "ما يشبه الدم في البراز قد يكون تهيجًا في منطقة الشرج ، مما يؤدي إلى نزيف في الجلد. يظهر على شكل دم أحمر لامع فوق البراز ". يمكن لطبيب الأطفال أن يقترح عليك كريمًا لتوفير الراحة إذا حدث ذلك.أسباب الإسهالعادة ما يحدث الإسهال الحاد (الذي يحدث بسرعة ، وهو شديد ، ولكنه قصير المدة) بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية ، وفقًا لـ NIDDK.كان فيروس الروتا ، وهو فيروس يؤدي إلى التهاب المعدة والأمعاء ، هو السبب الرئيسي للإسهال الحاد لدى أطفال الولايات المتحدة قبل تقديم لقاح في عام 2006. وقد قامت إدارة الغذاء والدواء بترخيص لقاحين من فيروس الروتا لمنع هذه العدوى. يتم إعطاء اللقاح السائل عن طريق الفم للرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أسابيع و 32 أسبوعًا في سلسلة من جرعتين أو ثلاث جرعات ، اعتمادًا على اللقاح المستخدم.قد يتسبب اللقاح ، مثل أي دواء ، في حدوث تفاعلات حساسية شديدة أو مشاكل خطيرة أخرى. أظهرت بعض الدراسات زيادة طفيفة في حالات الانغلاف - انسداد الأمعاء النادر والخطير - عند الرضع بعد أخذ لقاح الفيروسة العجلية. لكن خطر حدوث ضرر جسيم من اللقاح ضئيل للغاية والفائدة تفوق هذا الخطر. أدى التطعيم ضد فيروس الروتا إلى خفض عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة أو دخول المستشفى لمرض الفيروسة العجلية بنحو 85 في المائة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.قد يكون الإسهال المزمن (المستمر أو المتكرر) أو الإسهال الذي يستمر لأكثر من أسبوع واحد مرتبطًا بمشكلات أخرى. يقول أورتيز: "إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من الإسهال المزمن ، فاستشر طبيب الأطفال".