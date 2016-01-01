بالثلج.. علاج نهائي لمشكلة آلام القدم

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مشكلة آلام القدم

تعد مشاكل القدم من اكثر المشاكل انتشارا على الاطلاق بين معظم الفئات العمرية .

ومن اهم اسباب الاصابة بمشاكل والام القدم ارتداء الاحذية غير المريحة وزيادة نسبة الاملاح فى الجسم والجفاف و السير لمسافات طويلة دون تغذية جيدة

ويجرب الناس حلولا كثيرة للتغلب على مشكلة الام القدم ولكن للاسف فى كثير من الاحيان تظل مستمرة

وقدم موقع" بولد سكاى" حلا سهلا للتغلب على مشكلة الام القدم دون تحمل اى اعباء مالية اضافية من خلال استخدام الثلج

ما يجب القيام به: لف علبة مجمدة على قدمك المصابة لمدة تصل إلى خمس أو عشر دقائق في اليوم. لفة مع ضغط معتدل. يمكنك أن تأخذ كمادات الثلج وتدليك قدم

المصدر: بولد سكاى

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