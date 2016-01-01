تعد مشاكل القدم من اكثر المشاكل انتشارا على الاطلاق بين معظم الفئات العمرية .
ومن اهم اسباب الاصابة بمشاكل والام القدم ارتداء الاحذية غير المريحة وزيادة نسبة الاملاح فى الجسم والجفاف و السير لمسافات طويلة دون تغذية جيدة
ويجرب الناس حلولا كثيرة للتغلب على مشكلة الام القدم ولكن للاسف فى كثير من الاحيان تظل مستمرة
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التعليقات على بالثلج.. علاج نهائي لمشكلة آلام القدم
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