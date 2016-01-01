رجح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بلوغ عدد سكان مصر 193 مليون نسمة عام 2050 .
وقال السيسي في كلمة خلال افتتاحه عدد من المشاريع التعليمية بالإسكندرية: "مصر زادت من 4 مليون نسمة إلى 100 مليون في 200 سنة، ولذلك من المتوقع أن نزيد في 2050 إلى 193 مليون نسمة".
وتابع: "الخريطة اللي عليها الدولة المصرية بتقول إحنا ليه كده، احنا دولة لها طبيعة خاصة.. عاشت مصر على مدى آلاف السنين على الشريط الأخضر لنهر النيل.. وهوه ده التحدي اللي لازم تعرفوه؛ المساحة دي كان عايش عليها 3 ملايين مصري".
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التعليقات على السيسي يتوقع وصول عدد سكان مصر إلى 193 مليون نسمة
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