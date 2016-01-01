كيف تستعد كلية تجارة القاهرة لاستقبال الطلاب فى العام الدراسي الجديد

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قال الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، ان الكلية لديها كافة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا حال وجود موجة ثانية .



واشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة فى تصريح خاص لـ صدى البلد , ان الكلية تطبق التعليمات ، التى يقرها المجلس الاعلى الجامعات والتى يراها مناسبة فى تلك الظروف .



واشار الدكتور محمد حسن الى ان كلية التجارة بجامعة القاهرة تستعد بشكل كبير للعام الدراسى الجديد فى ظل وجود الفيروس ، حيث يوجد خدمات طبية للطلاب مثل المركز الطبى التابع لكلية التجارة مفتوحا للطلاب دائما ، بالاضافة الى وجود مستشفى الطلبة التابعة لجامعة القاهرة مجهزة على مستوى عالي .

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يذكر ان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قال أنه تم تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول بدون ارتداء الكمامة الطبية، ومنع تواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل أو خارج المستشفى.ويستمر الكشف الطبي على الطلاب الجدد، خلال الفترة من 14 سبتمبر الجاري وحتى 24 أكتوبر المقبل، بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.