قال الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، ان الكلية لديها كافة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا حال وجود موجة ثانية .
واشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة فى تصريح خاص لـ صدى البلد , ان الكلية تطبق التعليمات ، التى يقرها المجلس الاعلى الجامعات والتى يراها مناسبة فى تلك الظروف .
واشار الدكتور محمد حسن الى ان كلية التجارة بجامعة القاهرة تستعد بشكل كبير للعام الدراسى الجديد فى ظل وجود الفيروس ، حيث يوجد خدمات طبية للطلاب مثل المركز الطبى التابع لكلية التجارة مفتوحا للطلاب دائما ، بالاضافة الى وجود مستشفى الطلبة التابعة لجامعة القاهرة مجهزة على مستوى عالي .
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التعليقات على كيف تستعد كلية تجارة القاهرة لاستقبال الطلاب فى العام الدراسي الجديد
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