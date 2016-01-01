للطلاب الجدد.. تعرف على إجراءات الكشف الطبي بجامعة القاهرة و موعد الانتهاء



جامعة القاهرة جامعة القاهرة

بدأت جامعة القاهرة خدمة الكشف الطبي للطلاب الجدد في 6 كليات هي: الطب البشري، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.



وقد استعدت مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لعمل الكشف الطبى ، وقفا لاليات و اجرارت تسهم فى الحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب المتقدمين والحد من انتشار فيروس كورونا ، وذلك من خلال كافة الاجرارات الاحترازية مثل :



- يجب على الطلاب ارتداء الكمامات اثناء الكشف الطبى.

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- ممنوع تواجد أولياء الأمور منعا للتزاحم داخل وخارج المستشفى- يتم عمل تحليل فيروس (C) لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية.- حضور كل طالب فى اليوم والموعد المخصص لة لاجراء الكشف الطبى .- تقوم المستشفى باجراءات التتطهير والتعقيم بشكل مستمر .- يستمر الكشف الطبي على الطلاب الجدد حتى يومويستمر الكشف الطبي على الطلاب الجدد، حتى يوم 24 أكتوبر المقبل، بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.ويقوم الطلاب الجدد الحاصلون على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020 بالدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط التالي