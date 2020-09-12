بعد مخالفة القانون.. إيقاف مدير مدرسة الدلنجات ثلاثة أشهر عن العمل وإحالته للتحقيق



مدرسة الدلنجات الثانوية مدرسة الدلنجات الثانوية

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إيقاف مدير مدرسة الدلنجات الثانوية بنين لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من التحقيقات لمخالفته القرارات الوزارية والأوامر الإدارية الخاصة بالدروس الخصوصية و إحالة الموضوع للنيابة الإدارية لأعمال شئونها حيال الواقعة.



جاء ذلك وفقا لمذكرة الشئون القانونية المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بشأن توجيهات وزير التربية والتعليم بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1640 لسنة 2020 في المادة العاشرة بعدم تواجد الطلاب بهدف العلم باستثناء الامتحانات حرصا على صحة المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتضمنت المذكرة، تقرير مكتب المتابعة بمديرية التربية والتعليم بقيام مدير مدرسة الدلنجات الثانوية بنين التابعة لإدارة الدلنجات التعليمية بالتواجد بالمدرسة في غير أوقات العمل الرسمية وفي تمام الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساء يوم السبت الموافق 12/9/2020 بالدور الأول العلوي ومعه خمس طالبات أثناء قيامه بإعطاء درس خصوصي لمادة اللغة العربية.

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وشدد المحافظ، على مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة الحازمة لكافة المدارس بتنفيذ التعليمات الوزارية الواضحة والنافذة والالتزام بكل دقة بتنفيذ هذا الأمر والمسئولية الكاملة عنه، مع تطبيق كافة التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية.