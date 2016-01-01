شاهد.. التعليم تكشف طريقة التعلم الرقمي للمرحلة الثانوية بأكملها



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه في المرحلة الأولى للمدارس اليابانية تم تشغيل 35 مدرسة في 21 محافظة على مستوى الجمهورية، وبحلول العام الدراسي الجديد 2020-2021 سيعمل 8 مدارس آخرين ليصل إجماليها 43 مدرسة.



وتابع الدكتور طارق شوقي، خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس السيسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، "احنا من كتر طلبات الناس للالتحاق بالمدارس اليابانية بنحاول نبني اكتر"، لافتا الى ان هناك تعاون بين مصر واليابان لتعليم وتدريب المعلمين، وأنه حصل 300 معلم ومعلمة مصرية على التدريبات في اليابان على مدار 3 أسابيع.



وأضاف أن الدولة استثمرت في التعليم الرقمي من خلال ضخ المعلومات في بنك المعرفة على الموقع الخاص بالوزارة، وهذا بمناهج كانت غير موجودة من قبل وهذا باللغتين العربية والانجليزية.

قد يعجبك أيضا...

وأشار إلى أن هناك 1.8 مليون جهاز تابلت موزعة على طلاب المرحلة الثانوي، وتم تزويد الفصول في المدارس الحكومية بـ 36 ألف شاشة، بجانب تركيب خاصية الانترنت فائق السرعة "الفايبر" في 2425 مدرسة.