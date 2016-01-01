أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ان عدد المقيدين بقاعدة الناخبين ما يقرب من 28 مليون ناخب، وان عدد الناخبين الحاضرين 2 مليون.
واعلن نائب رئيس محكمة النقض، عن فوز المرشحين فى الانتخابات بجميع المحافظات كالاتي : في محافظة القليوبية فقد فاز ابو سرير عفيفي، وفي المنوفية هشام على الحاج على، وفي كفر الشيخ اشرف شراره، وفي الجيزة عمرو ابراهيم القماطي، و اسيوط محمد القرشي، عادل حجازة ، مصطفى عبد المجيد، وفي سوهاج محمود عبدالرحيم سديره ، و احمد فوزي .
وفي قنا كل من محمد جمال موسي، و عبد الفتاح قندل وفي الاقصر، محمد عبد العليم، و محمد عطاله اسماعيل، وفي اسوان محمد الانور، و في دمياط، محمد البلشي، و في الاسماعلية رمضان غنيم.
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