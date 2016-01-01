أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

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صورة الخبر: مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ان عدد المقيدين بقاعدة الناخبين ما يقرب من 28 مليون ناخب، وان عدد الناخبين الحاضرين 2 مليون.

واعلن نائب رئيس محكمة النقض، عن فوز المرشحين فى الانتخابات بجميع المحافظات كالاتي : في محافظة القليوبية فقد فاز ابو سرير عفيفي، وفي المنوفية هشام على الحاج على، وفي كفر الشيخ اشرف شراره، وفي الجيزة عمرو ابراهيم القماطي، و اسيوط محمد القرشي، عادل حجازة ، مصطفى عبد المجيد، وفي سوهاج محمود عبدالرحيم سديره ، و احمد فوزي .

وفي قنا كل من محمد جمال موسي، و عبد الفتاح قندل وفي الاقصر، محمد عبد العليم، و محمد عطاله اسماعيل، وفي اسوان محمد الانور، و في دمياط، محمد البلشي، و في الاسماعلية رمضان غنيم.

المصدر: elbalad

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