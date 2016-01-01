تقارير سعودية تؤكد تعاقد التعاون مع كارتيرون



كارتيرون كارتيرون

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم، الأربعاء، أن إدارة نادي التعاون اتفقت مبدئيًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول، خلفًا للسعودي عبدالله عسيري المدرب المؤقت، جاء ذلك بعدما فسخ عقده، مع الزمالك أمس، الثلاثاء، دون أي أسباب.



وكان كارتيرون، فاجأ مجلس إدارة نادي الزمالك، برغبته في الرحيل، مع دفع قيمة الشرط الجزائي، والتي تبلغ نحو ربع مليون دولار.



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وحاول مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور، إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار، مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه أخيرًا، لكن الفرنسي رفض بشدة مفضلًا الرحيل.اقرأ أيضًا| كارتيرون لـ صدى البلد: أنهيت عقدى مع الزمالك ودياً.. وأسباب الرحيل تخصنيوأقال التعاون المدرب البرتغالي فيتور كامبليوس، وعين عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.