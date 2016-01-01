أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم، الأربعاء، أن إدارة نادي التعاون اتفقت مبدئيًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول، خلفًا للسعودي عبدالله عسيري المدرب المؤقت، جاء ذلك بعدما فسخ عقده، مع الزمالك أمس، الثلاثاء، دون أي أسباب.
وكان كارتيرون، فاجأ مجلس إدارة نادي الزمالك، برغبته في الرحيل، مع دفع قيمة الشرط الجزائي، والتي تبلغ نحو ربع مليون دولار.
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التعليقات على تقارير سعودية تؤكد تعاقد التعاون مع كارتيرون
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