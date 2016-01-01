تقارير سعودية تؤكد تعاقد التعاون مع كارتيرون

آخر الأخباراخبار الرياضة › تقارير سعودية تؤكد تعاقد التعاون مع كارتيرون

صورة الخبر: كارتيرون
كارتيرون

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم، الأربعاء، أن إدارة نادي التعاون اتفقت مبدئيًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول، خلفًا للسعودي عبدالله عسيري المدرب المؤقت، جاء ذلك بعدما فسخ عقده، مع الزمالك أمس، الثلاثاء، دون أي أسباب.

وكان كارتيرون، فاجأ مجلس إدارة نادي الزمالك، برغبته في الرحيل، مع دفع قيمة الشرط الجزائي، والتي تبلغ نحو ربع مليون دولار.

اقرأ أيضًا| صدى البلد يكشف.. مقابل 3 ملايين دولار.. كارتيرون يوقع مع التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

وحاول مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور، إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار، مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه أخيرًا، لكن الفرنسي رفض بشدة مفضلًا الرحيل.

اقرأ أيضًا| كارتيرون لـ صدى البلد: أنهيت عقدى مع الزمالك ودياً.. وأسباب الرحيل تخصني

وأقال التعاون المدرب البرتغالي فيتور كامبليوس، وعين عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

المصدر: صحيفة "الرياضية" السعودية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقارير سعودية تؤكد تعاقد التعاون مع كارتيرون

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29837

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager