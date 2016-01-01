كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسؤولي النادي يدرسون التعاقد مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.
يأتي هذا خاصة وأنه يجد قبولا داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء وكان يرحب في وقت سابق بتولي المسؤولية لقيادة الفريق.
إلا أنه طلب تأجيل الأمر بسبب خضوعه لعملية جراحية. ومن المقرر أن يستطلع مسؤولو الزمالك رأي المدرب البرتغالي في الفترة الحالية لمعرفة إمكانية توليه تدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة بعد رحيل الفرنسي كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي.
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التعليقات على الزمالك يدرس عودة فيريرا
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