دراسة: زيادة ضربات القلب مؤشر على إصابتك بالاكتئاب



زيادة ضربات القلب زيادة ضربات القلب

كشفت دراسة جديدة أجريت من قبل باحثين في جامعة لوفين في بلجيكا، أنه قد يكون قياس معدل ضربات القلب وسيلة فعالة في تحديد ما إذا كان يعاني من الاكتئاب أم لا.



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن معدل ضربات القلب للأشخاص الذين يعانون من الإكتئاب ينبض بمعدل 10 إلى 15 مرة في الدقيقة خلال النهار، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأوضح الباحثون، أنه انخفضت معدلات ضربات قلبهم في الليل، وهو أمر طبيعي لأننا نتعافى من ضغوط وتوتر اليوم، وبالرغم من ذلك كانت ضربات القلب أقل من الأشخاص الذين لم يصابوا بالاكتئاب.

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واكتشف العلماء، أنه بعد تتبع معدلات ضربات القلب لـ 16 شخصًا مصابًا بالاكتئاب، و 16 شخصًا لم يصابوا بالاكتئاب على مدار أربعة أيام وثلاث ليالٍ، أفادت نتائج الدراسة، ان ضربات القلب قد تمكن الأطباء النفسيين من التنبؤ بالأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بين 90 في المائة من الحالات.ويعتقد الخبراء، أن قلوب الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب تعمل بشكل اكبر؛ حيث يؤدي الالتهاب في الجسم الناجم عن الصحة العقلية السيئة أيضًا إلى تقليل نشاط العصب المبهم ، ويساعد على تنظيم معدل ضربات القلب.وتشير النتائج، إلى أنه يمكن للناس اكتشاف العلامات المبكرة لسوء الصحة العقلية بأنفسهم باستخدام متتبع اللياقة البدنية على مدار 24 ساعة لرسم معدل ضربات القلب.وقالت الدكتورة كارمن شويك التي قادت الدراسة من جامعة لوفين في بلجيكا، انه عادة ما تكون معدلات ضربات القلب أعلى أثناء النهار، وتنخفض أثناء الليل؛ حيث ان الانخفاض في معدل ضربات القلب أثناء الليل يأخي مع ضعف الشعور الاكتئاب.وحذر مؤلفو الدراسة، التي عُرضت في المؤتمر الافتراضي للكلية الأوروبية للأدوية العصبية والنفسية ، من أن معدل ضربات القلب قد يوفر علامة حمراء للاكتئاب فقط في أولئك الذين يعانون من الاكتئاب الشديد.