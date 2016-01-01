فحص كاميرات الدائري لضبط المتهم بدهس ضابط المرور.. وشهود عيان يروون تفاصيل الواقعة



دهس ضابط المرور دهس ضابط المرور

فحصت أجهزة الأمن فى القليوبية، عددًا من كاميرات المراقبة على الطريق السريع، في واقعة وفاة الضابط الشهيد مصطفى عبدالجليل، حيث قام بدهسه عند نزلة الطريق الدائري اتجاه قليوب.



كما تحفظت أجهزة الأمن على كاميرا مثبتة على كشك أعلى الطريق الدائري، حيث تتبع هذه الكاميرا الإدارة العامة للمرور؛ لمُراقبة نزلة قليوب.



وتؤكد التحريات أن هذه الكاميرا ستكشف أرقام اللوحات المعدنية للأتوبيس وبذلك سيسهل الوصول للجانى، حيث مازالت أجهزة الأمن في القليوبية تكثف جهودها للقبض على سائق الأتوبيس المتهم فى الواقعة.

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فيما أكد شهود عيان أن الضابط الشهيد استوقف السائق في نزلة قليوب أعلى الدائرى لسؤاله عن رخص القيادة إلا أن السائق توقف وعندما اقترب منه الضابط أسرع بالأتوبيس وتعلق الضابط بباب الأتوبيس وسقط أسفل عجلاته وفر السائق هاربًا.وأضاف شهود العيان أن مرافقي الضابط باللجنة انشغلوا في طلب الإسعاف له؛ في محاولة لإنقاذه، بينما اختفى الأتوبيس وقائده.واستشهد النقيب شرطة مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب على الدائرى إثر دهس أتوبيس له، خلال محاولة الضابط إيقاف قائده، فرفض وفر هاربًا، حيث صعدت روح النقيب إلى بارئها قبل وصوله المستشفى.فيما أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.وتلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا بتعرّض ضابط شرطة للدهس على الدائري وانتقلت قوات الأمن وتبين استشهاد الضابط وإصابة أمين شرطة إثر قيام قائد أتوبيس بالاصطدام بالضابط هربًا من كمين على الدائري بنزلة قليوب.