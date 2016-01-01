بتلاوة القرآن الكريم.. بدء مراسم افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بحضور الرئيس السيسى



افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بحضور الرئيس السيسى افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بحضور الرئيس السيسى

بدأت منذ قليل فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.



وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة القرآن الكريم.



صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية.

