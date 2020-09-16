الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع بدء اجتماع مجلس الاحتياطى

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الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع بدء اجتماع مجلس الاحتياطى

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء حيث جددت بيانات قوية من الصين التفاؤل حيال الانتعاش الاقتصادي، في حين يتطلع المستثمرون إلى مزيد من التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي مع بدء اجتماع البنك المركزي والذي يستمر يومين.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 146.43 نقطة بما يعادل 0.52 بالمئة ليصل إلى 28139.76 نقطة عند الفتح، وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 24.19 نقطة أو 0.71 بالمئة مسجلا 3407.73 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 137.31 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 11193.96 نقطة.

المصدر: اليوم السابع

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