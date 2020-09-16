

مصر للطيران توضح الفئات المسموح لها السفر من وإلى السعودية مصر للطيران توضح الفئات المسموح لها السفر من وإلى السعودية

القاهرة - مباشر: قالت شركة مصر للطيران، إنه تقرر في ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي، السماح بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية وذلك للمسافرين من عدة فئات.



وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفئات تشمل المواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين، وغير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل أو زيارة سارية أو حاملي تأشيرة إقامة سارية.



وأضافت الشركة، أنه يجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية.

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وقررت مصر للطيران، اليوم نقل عدد من رحلاتها من مبنى الركاب رقم 3 إلى مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.وأوضحت، أنه سيتم نقل الرحلات الاستثنائية لكل من الرياض والدمام، ورحلات باريس ودبي وجوانزو.