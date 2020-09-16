

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16-9-2020 أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16-9-2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الأربعاء 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

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