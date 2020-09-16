أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16-9-2020

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16-9-2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الأربعاء 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

سجل سعر اليورو 18.61جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.14جنيه للشراء و 20.45 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 17.29 جنيه للشراء و 17.47 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.78جنيه للشراء و1.80 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء

سجل 100 ين يابانى 14.85 جنيه للشراء و 15.02جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.30 جنيه للشراء و2.33 جنيه للبيع .

المصدر: صدى البلد

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