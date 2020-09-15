

ما بين حلال أم حرام... شركة شكولاته عالمية تثير جدل بالسوشيال ميديا ما بين حلال أم حرام... شركة شكولاته عالمية تثير جدل بالسوشيال ميديا

أصابت أحد شركات الشكولاتة العالمية الشهيرة عملائها من المسلمين بمختلف انحاء العالم بالصدمة عقب تصريحها بشأن منتجاتها التي يقبل عليها الملايين بشكل شهي أنها غير حلال، الأمر الذي تسبب في إثارة حالة من الجدل والبلبلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.



وحاول المسلمين من جميع دول العالم أن يبحثوا عن تفاصيل التصريح وصحته، والذي جاء ردا من الصفحة الرسمية للشركة فرع الولايات المتحدة الأمريكية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على احد العملاء حين سأل:"هل المنتجات حلال؟"، لترد عليه الشركة بأن منتجاتها ليست حلال.



لتنفجر حينها التعليقات المتبادلة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتطالب بالعزوف عن تناول تلك المنتجات المرتبطة بالشركة، كما تعالت أصوات الكثيرون بمقاطعة منتجات الشركة كونها غير حلال باعتراف منها.

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لتخرج شركة الشكولاته العالمية في تغريدة جديدة توضح الأمر وتتراجع عن ما تم نشره، مؤكدة ان جميع منتجاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية وحلال، معتذرة عما ورد منها في التغريدة السابقة.وعلقت الشركة قائلة:"جميع منتجاتنا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال.. وأكثر من 90٪ من المصانع التي تنتج المنتجات حاصلة على شهادة حلال من قبل طرف ثالث، ونحن بصدد التصديق على باقي المصانع.. نعتذر عن الخطأ الذي ورد في تغريدتنا السابقة".بينما انقسم عملاء شركة الشكولاته الشهيرة، بين من ينادي بإستمرار المقاطعة والتوجه لسؤال أهل العلم بالشئون الإسلامية حتى يستعيدوا ثقتهم في منتجات الشركة ويعيدوا استخدامها، وبين من اعرب عن سعادته كونها حلال، فيما اظهر البعض تردده وعدم وضوح الأمر بالنسبة له.