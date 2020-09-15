أصابت أحد شركات الشكولاتة العالمية الشهيرة عملائها من المسلمين بمختلف انحاء العالم بالصدمة عقب تصريحها بشأن منتجاتها التي يقبل عليها الملايين بشكل شهي أنها غير حلال، الأمر الذي تسبب في إثارة حالة من الجدل والبلبلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.
وحاول المسلمين من جميع دول العالم أن يبحثوا عن تفاصيل التصريح وصحته، والذي جاء ردا من الصفحة الرسمية للشركة فرع الولايات المتحدة الأمريكية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على احد العملاء حين سأل:"هل المنتجات حلال؟"، لترد عليه الشركة بأن منتجاتها ليست حلال.
لتنفجر حينها التعليقات المتبادلة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتطالب بالعزوف عن تناول تلك المنتجات المرتبطة بالشركة، كما تعالت أصوات الكثيرون بمقاطعة منتجات الشركة كونها غير حلال باعتراف منها.
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التعليقات على ما بين حلال أم حرام... شركة شكولاته عالمية تثير جدل بالسوشيال ميديا
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