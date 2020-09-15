

اكتئاب وليس حزنًا.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه فورا لطبيب نفسي اكتئاب وليس حزنًا.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه فورا لطبيب نفسي

قال الدكتور محمود حمودة، استشاري ومدرس الطب النفسي وعلاج الإدمان وطب نفسي الأطفال والمراهقين بكلية الطب جامعة الأزهر، إنه في حالة إصابة الشخص بالاكتئاب لابد عليه أن يحدد الفرق أولا بين الاكتئاب والحزن، حيث إن الأخير له مدة زمنية معينة على العكس من الاكتئاب يكون له مدة أطول.



وأوضح حمودة في تصريحات لـ«الدستور» خلال النقاط التالية الفرق بين الحزن والاكتئاب ومتى يلجأ المريض إلى الطبيب النفسي في حالة الاكتئاب:



- الاكتئاب يستمر أكثر من أسبوعين:

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يستمر الاكتئاب لأكثر من أسبوعين بالإضافة إلى سوء الحالة المزاجية على مدار اليوم، أما في حالة الحزن فإنه يكون وقت الحزن لساعات قليلة ومن الممكن الخروج منها مع تغيير الجو العام.- الاكتئاب هو فقدان الاستمتاع بالأشياء:الاكتئاب يستتبعه فقدان الاستمتاع بالأشياء مهما كان حبك لهذا الشيء، أما الحزن ففي حالة القيام بشيء تحبه فإنك تخرج من الحالة المزاجية.3 الاكتئاب يؤدي إلى خلل اجتماعي ووظيفي:في حالة الاكتئاب يكون الشخص في حالة عدم اتزان سواء في التعامل مع الأشخاص أو في العمل الخاص به، على العكس من حالة الحزن من الممكن أن يسيطر الشخص على نفسه ويكون قادرا على التعامل مع الآخرين.- الاكتئاب يصاحبه زيادة أو نقص في الشهية:يختلف الاكتئاب من شخص إلى آخر فهناك من يتناول كميات كبيرة من الطعام عند إصابته بالاكتئاب، وهناك من لا يستطيع الأكل لفترات طويلة، أما الحزن فيكون الوضع مختلفا.- الاكتئاب يصاحبه زيادة في عدد ساعات النوم أو نقص عدد ساعات النوم:يختلف الاكتئاب من شخص إلى آخر فهناك أشخاص من الممكن أن يناموا عدد كبير من الساعات خلال اليوم، وهناك أشخاص لا ينامون.- الاكتئاب يصاحبه ألم متفرق في أنحاء الجسم:من الممكن أن يتسبب الاكتئاب في بعض الألم والأوجاع في الجسم.