

أطعمة بديلة للقهوة: عليك تجربتها أطعمة بديلة للقهوة: عليك تجربتها

العديد من الأشخاص حول العالم لا يبدأون يومهم في الصباح الباكر بدون الحصول على فنجان القهوة الخاص بهم، من أجل الحصول على هذه الطاقة الكبيرة والهائلة لمواصلة اليوم بدون الشعور بالكسل.



لكن مع مرور الوقت يصبح هؤلاء مدمني القهوة، لا يمكنهم الاستغناء عن مشروبهم المفضل، لذا هناك بعض الأطعمة التي تعد بدائل جيدة لمشروب القهوة، فهي تعطي النشاط المطلوب كذلك فهي صحية وآمنة، إليك عدداً منها:



1. دقيق الشوفان:

يعد وعاء من الشوفان خياراً جيداً بدلاً من فنجان قهوة الصباح. تمنحك الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في دقيق الشوفان وقوداً بطيئاً للاحتراق للحفاظ على نشاطك جيداً في وقت متأخر من الصباح. كما يعزز الشوفان إنتاج السيروتونين للمساعدة في مكافحة الإجهاد وتعزيز وظيفة التعلم والذاكرة، مما يجعله خياراً مثالياً قبل الاجتماع.

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2. النعناع:الاستيقاظ على كوب من شاي النعناع أو مضغ قطعة من علكة النعناع يمكن أن يكون مفيداً، خاصة إذا كنت بحاجة إلى زيادة الطاقة. يقول الباحثون إن رائحة النعناع تزيد من اليقظة وتقلل من التعب. كما يساعد استنشاق النعناع على إنقاص الوزن! وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة الطب العصبي وجراحة العظام أن الأشخاص الذين يشمون النعناع كل ساعتين يفقدون في المتوسط 5 أرطال في الشهر.3. حبوب السمسم:بذور السمسم غنية بالمغنيسيوم، فهو عنصر غذائي يساعد في تحويل السكر إلى طاقة، كما يساعد محتوى الألياف والدهون الصحية على استقرار مستويات السكر في الدم للحصول على طاقة مستدامة طوال اليوم.4. القرفة:تبحث عن دفعة الصباح؟ استنشق رائحة القرفة. تبين أن رائحة القرفة تقلل التعب، رش القليل منه على الشوفان في الصباح للحصول على المزيد من الطاقة الصباحية أو استنشقها عن طريق إضافة بسيطة إلى كوب من الشاي الساخن.5. الماء:من الأفضل أحياناً العودة إلى الأساسيات، عندما تشعر بالتعب، تحقق من كمية الماء التي تتناولها، حيث إن الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية لضعف الطاقة. عندما لا يكون لدى جسمك ما يكفي من الماء لأداء الوظائف اليومية العادية، يصبح من الصعب الحفاظ على التوازن، لذا احرص على تناول القدر المناسب من الماء يومياً.