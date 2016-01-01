أعلنت أغلب كليات جامعة حلوان، بدء التسجيل لإجراء الكشف الطبى لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق 2020 من طلاب الثانوية العامة، ومن هذه الكليات الفنون الجميلة والتربية والآداب وغيرها.
وأوضحت إدارة الجامعة للطلاب المرشحين إليها، أن الكشف الطبى بدأ بها، داعيةً الطلاب الذين تم قبولهم بكلياتها إلى سرعة التسجيل بموقع الكشف الطبى الخاص بالجامعة.
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التعليقات على جامعة حلوان: رسوم الكشف الطبى للطلاب المستجدين 20 جنيها
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