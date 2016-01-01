جامعة حلوان: رسوم الكشف الطبى للطلاب المستجدين 20 جنيها



جامعة حلوان جامعة حلوان

أعلنت أغلب كليات جامعة حلوان، بدء التسجيل لإجراء الكشف الطبى لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق 2020 من طلاب الثانوية العامة، ومن هذه الكليات الفنون الجميلة والتربية والآداب وغيرها.



وأوضحت إدارة الجامعة للطلاب المرشحين إليها، أن الكشف الطبى بدأ بها، داعيةً الطلاب الذين تم قبولهم بكلياتها إلى سرعة التسجيل بموقع الكشف الطبى الخاص بالجامعة.





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وأوضحت الجامعة للطلاب المرشحين أنه يجب لإجراء الكشف الطبى بالجامعة التسجيل على الموقع الخاصة بها وهو : http://app2.helwan.edu.eg/detmed/ .وبعد ذلك يجب على الطلاب سداد قيمة الكشف الطبى وقد صرحت إدارة الجامعة بأن مصروفات الكشف الطبى لكافة كلياتها هى : 20 جنيها فقط لاغير، يمكن سداد هذه الرسوم عبر الطرق الالكترونية للدفع و هى :- البريد المصرى- مصارى-امان-سداد-وقتى- بى- ايجى بى- ممكن- ضامن