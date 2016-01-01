وفاة حامل في مستشفى المنيا الجامعي.. التعليم العالي تكشف التفاصيل



الدكتور حسام عبد الغفار الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن تفاصيل وفاة سيدة حامل في مستشفى المنيا الجامعي.



وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن المعلومات الأولية أن المريضة إيمان دخلت المستشفى يوم الجمعة، وكانت لديها مجموعة من الأعراض، مثل ارتفاع في درجات الحرارة، واشتباه في إصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنها عملت مسحة كورونا وقبل ظهور النتيجة، تم إجراء مجموعة كبيرة من الفحوصات.

قد يعجبك أيضا...

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن تحاليل الدم كشفت أن لديها أنيميا شديدة، كما أثبتت الأشعة أنه لديها اشتباه بفيروس كورونا؛ فتم حجزها في المستشفى.وتابع أن تدهور الحالة أمر يتم التحقيق فيه حاليا بقرار من وزير التعليم العالي عبر لجنة تضم أطباء على مستوى عالٍ، مستدركا أنه تم حقن الفتاة بأدوية مذيبة للجلطات بجرع علاجية.وأشار إلى أنها كانت تعاني من التهاب كبدي أيضًا، ثم تدهورت حالتها بصورة سريعة، ولم يكن هناك تقصير من الفريق الطبي المعالج للفتاة المتوفاة، وحدث اعتداء على أطباء في المستشفى من جانب أهل المتوفاة، واعتدوا على الأطقم الطبية داخل المستشفى وتم عمل بلاغ أمام النيابة، وتباشر التحقيق في الأمر.وكان الإعلامي أحمد موسى، عرض مشهدا قاسيا لأم توثق لحظة وفاة ابنتها الحامل بمستشفى المنيا الجامعي.وعلق أحمد موسى، على الواقعة، قائلًا "ربنا يرحمها ويصبر الأسرة كلها، وواضح أن هناك مشكلة حدثت وتفاصيلها لم تظهر بعد".وتساءل مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عن سبب ما حدث لهذه السيدة الحامل التي توفيت، مؤكدا "لابد أن نعرف حقيقة ما حدث في المستشفى، وما حدث مشهد قاسٍ".وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مثل هذه الأمور لا تترك ولابد من خروج بيان يوضح حقيقة ما حدث وكيف حدث للوقوف على نتيجة التحقيقات، لافتا إلى أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار تحرك واتخذ عدة قرارات من شأنها التحقيق في الواقعة لكشف ملابسات الأمر.