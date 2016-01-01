لا تتعدى 3 جنيهات .. وصفة لتنعيم الشعر المجعد



وصفة لتنعيم الشعر المجعد وصفة لتنعيم الشعر المجعد

هناك وصفة منزلية لفرد الشعر سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى تكاليف باهظة فمكوناتها متوفرة وموجودة بكل مكان، ونقدم اليكم وصفة منزلية سهلة وبسيطة لفرد الشعر.



ويعتبر شعر المرأة من أهم مظاهر الانوثة والجمال لذلك يجب عليكي الاهتمام بشعرك وبنعومته واتباع روتين من الوصفات الطبيعية حتى يصبح ناعم وجذاب.



وسنقدم لكي العديد من الوصفات التي تساعد على فرد وتنعيم الشعر دون الحاجة إلى الكريتين والبروتين واليكي وصفة منزلية لفرد الشعر .

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وصفة لتنعيم الشعر المجعدالموز والبيض وصفة لتنعيم الشعر المجعدموزةبياض بيضةعسلزيت زيتونطريقة تحضير وصفة لتنعيم الشعر المجعد- قومي بهرس الموز جيدا في طبق- أضيفي باقي مكونات الخلطة، استمري في التقليب باستخدام ملعقة حتى تمتزج المكونات .- ضعى المكونات على شعرك مع لفة، ثم ضعي قبعة الحمام لمدة ساعة، واغسلي شعرك باستخدام شامبو لطيف على الشعر.