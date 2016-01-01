هناك وصفة منزلية لفرد الشعر سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى تكاليف باهظة فمكوناتها متوفرة وموجودة بكل مكان، ونقدم اليكم وصفة منزلية سهلة وبسيطة لفرد الشعر.
ويعتبر شعر المرأة من أهم مظاهر الانوثة والجمال لذلك يجب عليكي الاهتمام بشعرك وبنعومته واتباع روتين من الوصفات الطبيعية حتى يصبح ناعم وجذاب.
وسنقدم لكي العديد من الوصفات التي تساعد على فرد وتنعيم الشعر دون الحاجة إلى الكريتين والبروتين واليكي وصفة منزلية لفرد الشعر .
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التعليقات على لا تتعدى 3 جنيهات .. وصفة لتنعيم الشعر المجعد
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