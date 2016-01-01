تعد التورتة من الاكلات الجميلة التى يعشقها الاطفال والكبار وهى الاكلة التى تقدم فى المناسبات بشكل رئيسي ولكن تكلفتها باهظة.
نقدم لكم طريقة عمل تورتة بالمانجو والقشطة للشيف نجلاء الشرشابى من برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة
مقادير تورتة بالمانجو والقشطة
كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
كوب سكر بودره
5 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
ملح الوجه
مانجو زبدية
كريم شانتى
قشطة
شربات
طريقة عمل تورتة بالمانجو والقشطة
* إخفقى بياض البيض مع رشة ملح جيدًا
* إخفقى صفار البيض مع الفانيليا
* أضيفى السكر البودرة لصفار البيض وقلبى
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