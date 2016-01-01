طريقة عمل تورتة بالمانجو والقشطة

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طريقة عمل تورتة بالمانجو والقشطة

تعد التورتة من الاكلات الجميلة التى يعشقها الاطفال والكبار وهى الاكلة التى تقدم فى المناسبات بشكل رئيسي ولكن تكلفتها باهظة.
نقدم لكم طريقة عمل تورتة بالمانجو والقشطة للشيف نجلاء الشرشابى من برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة
مقادير تورتة بالمانجو والقشطة
كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
كوب سكر بودره
5 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
ملح الوجه
مانجو زبدية
كريم شانتى
قشطة
شربات
طريقة عمل تورتة بالمانجو والقشطة
* إخفقى بياض البيض مع رشة ملح جيدًا

* إخفقى صفار البيض مع الفانيليا

* أضيفى السكر البودرة لصفار البيض وقلبى

* أضيفى خليط صفار البيض لبياض البيض مع إستمرار الخفق

* إخلطى الدقيق مع البيكنج باودر

* أضيفى الدقيق لخليط الكيكة على مراحل وقلبى برفق من أسفل لأعلى

* صبى الكيكة فى صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج
طريقة تزيين التورتة

* اقطعى الكيكة بالعرض إلى نصفين

* رشى على كل نصف القليل من الشربات

* أفردى على الجزء الأسفل القشطة المخفوقة ثم زينى بالكريم شانتى

* ضعى طبقة اخرى من الكيك وإفردى القشطة المخفوقة والكريم شانتى مرة أخرى

* قطعى المانجو لمكعبات وشرائح طولية وضعيها على الوجة بشكل جمالى وقدميها

المصدر: elbalad

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