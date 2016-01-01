هناك اكلات تزيد وزن الجنين حيث تحتاج الحامل إلى 200 إلى 300 سعر حراري إضافي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة، وسيكون من المهم التفكير بعناية في الأطعمة التي تتناولها أثناء الحمل، وهناك اكلات تزيد وزن الجنين يجب تناولها في الوقت المناسب لتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ، وعدد أقل من الحلويات.
- أكلات تزيد وزن الجنين في الشهر السادس
هناك أكلات تزيد وزن الجنين في الشهر السادس يجب تناولها والحرص عليها هذة الفترة منها :
الكالسيوم
الكالسيوم ضروري في الجسم لبناء عظام وأسنان قوية كما يسمح الكالسيوم للدم بالتخثر بشكل طبيعي ، وتعمل الأعصاب بشكل صحيح ، ويخفق القلب بشكل طبيعي، وتوصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) 1000 ملليغرام (ملغم) يوميا لمدة (الحوامل والمرضعات الرضاعة الطبيعية ) النساء.
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