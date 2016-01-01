

أكلات تزيد وزن الجنين في الشهر السادس أكلات تزيد وزن الجنين في الشهر السادس

هناك اكلات تزيد وزن الجنين حيث تحتاج الحامل إلى 200 إلى 300 سعر حراري إضافي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة، وسيكون من المهم التفكير بعناية في الأطعمة التي تتناولها أثناء الحمل، وهناك اكلات تزيد وزن الجنين يجب تناولها في الوقت المناسب لتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ، وعدد أقل من الحلويات.



- أكلات تزيد وزن الجنين في الشهر السادس

هناك أكلات تزيد وزن الجنين في الشهر السادس يجب تناولها والحرص عليها هذة الفترة منها :



الكالسيوم

الكالسيوم ضروري في الجسم لبناء عظام وأسنان قوية كما يسمح الكالسيوم للدم بالتخثر بشكل طبيعي ، وتعمل الأعصاب بشكل صحيح ، ويخفق القلب بشكل طبيعي، وتوصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) 1000 ملليغرام (ملغم) يوميا لمدة (الحوامل والمرضعات الرضاعة الطبيعية ) النساء.

قد يعجبك أيضا...

البطاطا الحلوةغنية بالبيتا كاروتين وهو مركب نباتي يتحول إلى فيتامين أ في جسمك، فيتامين أ ضروري لنمو الطفل احترس من الكميات الزائدة من المصادر الحيوانية لفيتامين أ ، مثل لحوم الأعضاء.تعد البطاطا الحلوة مصدرًا نباتيًا وافرًا للبيتا كاروتين والألياف الألياف تبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، وتقلل من ارتفاع السكر في الدم ، وتحسن صحة الجهاز الهضمي والتي يمكن أن تساعد حقًا في حالة الإصابة بالإمساك أثناء الحمل.الأفوكادوالأفوكادو هو غذاء أساسي لزيادة وزن الطفل لأنه غني بالألياف والفيتامينات C و E بالإضافة إلى أنه مصدر جيد للدهون الصحية التي تساعده على البقاء دافئًا بعد الولادة.الفواكهيمكن للفواكه الطازجة مثل الكيوي والموز والبطيخ والفراولة أن تساعدك على تلبية احتياجاتك اليومية من فيتامين سي هذا الفيتامين ضروري لضمان استمرار عمل مشيمة طفلك بشكل صحيح بالإضافة إلى ذلك يساعد فيتامين سي طفلك الصغير على امتصاص الحديد من الطعام الذي تتناوله ، وهو أمر ضروري للحفاظ على نظام مناعة صحي.