لفوائدها.. أطعمة لا غنى عنها في نظامك الغذائي

أطعمة لا غنى عنها
يعتبر النظام الغذائي جزء لا يتجزأ من طرق الحفاظ على صحة جيدة، فقد يؤثر اتباعك لـ نظام غذائي غير متكامل على وظائف الجسم، ويجعلك اكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض السكر، والضغط وأمراض القلب أيضا.
قال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان هناك أطعمة ومشروبات لابد من إدخالها في النظام الغذائي سواء كان الهدف منه إنقاص الوزن أو زيادة الكتلة العضلية وعلاج النحافة.
وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ان اتباع نظام غذائي صحي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الصحة العامة، والابتعاد عن الأمراض، ومن اهم الاطعمة التي لا يجب ان نستغني عنها في النظام الغذائي، ما يلي:
1- التفاح الأخضر:
التفاح وخاصة التفاح الأخضر حيث بحسب المقوله الشهيره تفاحه يوميا تغنيك عن الطبيب، وذلك لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة للجسم مثل الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة التي تقي من السرطانات.
2- الشاي الأخضر:
ويحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة، ويعتبر بديل صحي عن المشروبات الغازية.
3- زيت الزيتون :
ويعتبر زيت الزيتون حيث قد يفرض البعض أن أفضلية زيت الزيتون عن باقي الزيوت تكمن في أنه قليل السعرات الحرارية وهي معلومة خاطئة؛ حيث أن سعرات زيت الزيتون هي نفس سعرات زيت عباد الشمس وباقي الزيوت النباتية، إلا أنه يتميز عن باقي الزيوت بأنه يحتوي على 85% من الدهون الموجودة به صديقة للقلب، وبذلك يخفض من مستوى الكوليسترول في الدم، كما أنه يساعد على عدم تذبذب مستوى السكر في الدم كما أنه يحتوي على فيتامينات د،ه ومضادات أكسدة التي تقي من السرطانات بحسب آخر الأبحاث .
4- الأسماك الدهنية :
وتتوفر الأسماك الدهنية في السالمون والتونة والسمك البوري؛ حيث تحتوي على اوميجا 3، وهو ما يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتجنب العدوى، وتقوية الذاكرة وتنشيط خلايا المخ وزيادة التركيز وتساعد الدهون الموجودة في هذه الأسماك على امتصاص الفيتامينات التي لا تذوب إلا في الدهون وهي فيتامين A، D ،E، K.
5- منتجات الألبان :
وتتوفر منتجات الألبان في: الزبادي والجبن القريش؛ حيث معروفين بأحتوائهم على نسبة عالية من البروتين، ونسبة قليلة من السعرات الحرارية، كما أن الخمائر الموجودة بالزبادي تساعد على تسهيل عملية الهضم وتجنب الإصابة بالمشاكل الهضمية.
التعليقات على لفوائدها.. أطعمة لا غنى عنها في نظامك الغذائي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق