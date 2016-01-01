لفوائدها.. أطعمة لا غنى عنها في نظامك الغذائي



أطعمة لا غنى عنها أطعمة لا غنى عنها

يعتبر النظام الغذائي جزء لا يتجزأ من طرق الحفاظ على صحة جيدة، فقد يؤثر اتباعك لـ نظام غذائي غير متكامل على وظائف الجسم، ويجعلك اكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض السكر، والضغط وأمراض القلب أيضا.



قال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان هناك أطعمة ومشروبات لابد من إدخالها في النظام الغذائي سواء كان الهدف منه إنقاص الوزن أو زيادة الكتلة العضلية وعلاج النحافة.



وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ان اتباع نظام غذائي صحي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الصحة العامة، والابتعاد عن الأمراض، ومن اهم الاطعمة التي لا يجب ان نستغني عنها في النظام الغذائي، ما يلي:



1- التفاح الأخضر:

التفاح وخاصة التفاح الأخضر حيث بحسب المقوله الشهيره تفاحه يوميا تغنيك عن الطبيب، وذلك لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة للجسم مثل الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة التي تقي من السرطانات.

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2- الشاي الأخضر:ويحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة، ويعتبر بديل صحي عن المشروبات الغازية.3- زيت الزيتون :ويعتبر زيت الزيتون حيث قد يفرض البعض أن أفضلية زيت الزيتون عن باقي الزيوت تكمن في أنه قليل السعرات الحرارية وهي معلومة خاطئة؛ حيث أن سعرات زيت الزيتون هي نفس سعرات زيت عباد الشمس وباقي الزيوت النباتية، إلا أنه يتميز عن باقي الزيوت بأنه يحتوي على 85% من الدهون الموجودة به صديقة للقلب، وبذلك يخفض من مستوى الكوليسترول في الدم، كما أنه يساعد على عدم تذبذب مستوى السكر في الدم كما أنه يحتوي على فيتامينات د،ه ومضادات أكسدة التي تقي من السرطانات بحسب آخر الأبحاث .4- الأسماك الدهنية :وتتوفر الأسماك الدهنية في السالمون والتونة والسمك البوري؛ حيث تحتوي على اوميجا 3، وهو ما يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتجنب العدوى، وتقوية الذاكرة وتنشيط خلايا المخ وزيادة التركيز وتساعد الدهون الموجودة في هذه الأسماك على امتصاص الفيتامينات التي لا تذوب إلا في الدهون وهي فيتامين A، D ،E، K.5- منتجات الألبان :وتتوفر منتجات الألبان في: الزبادي والجبن القريش؛ حيث معروفين بأحتوائهم على نسبة عالية من البروتين، ونسبة قليلة من السعرات الحرارية، كما أن الخمائر الموجودة بالزبادي تساعد على تسهيل عملية الهضم وتجنب الإصابة بالمشاكل الهضمية.