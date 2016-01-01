سم قاتل.. استشاري يحذر من حفظ البيض في باب الثلاجة



حفظ البيض في باب الثلاجة حفظ البيض في باب الثلاجة

يعتبر البيض من أهم الأطعمة التي لا غنى عنها في منزلها، فهي مناسبة لجميع الوجبات وجبة الفطور والعشاء، ويمكن استخدامها في وصفات اكلات الغداء ايضا، ولكن من منا لا يقوم بـ حفظ البيض في باب الثلاجة، ولكن لا نعلم كم الخطورة التي يمكن ان يتسبب بها هذه العادة، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.



وقال الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، انه حفظ البيض في الثلاجة من الأمور التي يقوم بها البعض دون معرفة حجم الخطورة التي يمكن ان تسبب بها هذه العادة، والتي يمكن ان تتسبب في أضرار صحية بالغة خاصة للأطفال.



وتابع حلمي في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن درجة الحرارة المناسبة لـ حفظ البيض في الثلاجة يجب ان تكون 4 درجة مئوية، وهي لا تتوفر في المكان المخصص لها في باب الثلاجة.

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وأضاف حلمي، إلى ان درجة الحرارة في باب الثلاجة تكون أعلى من 4 بكثير، والتي من شأنها أن تكون بيئة مناسبة لنمو وتكاثر البكتيريا على البيض واختراق القشرة الخارجية عبر المسام الموجودة عليها والوصول إلى داخل البيضة.وتابع حلمي، ان أشهر البكتريا التي يمكن ان تتكون على البيض هي السالمونيلا، وهي أيضا بكتيريا تتكون على اللحوم والأسماك والدواجن، وكذلك البيض النيء.وأوضح حلمي، أن أعراض التسمم بسبب التلوث البكتيري بعد تناول البيض الناتج عن سوء الحفظ والتخزين، هي: المغص والإسهال أحيانا ارتفاع درجة الحرارة، حيث يمكن تجنب هذه الأضرار بإتباع بعض الإرشادات عند شراء البيض، وتشمل :1- حفظ البيض مباشرة فور شرائه دون غسل في أحد أرفف الثلاجة العلوية في علبة كرتون، أو علبة بلاستيكية صحية محكمة الغلق.2- غسل البيض قبل استعماله مباشرة بالماء والخل.3- ترك البيض على الأقل نصف ساعة بعد خروجه من الثلاجة ليصل لدرجة حرارة الغرفة، خاصة إذا كنا ننوي سلقه، تجنبا لحدوث تشقق في القشرة الخارجية أثناء السلق.4- سلق البيض لمدة عشرة دقائق فقط بعد غليان الماء مع إضافة ملعقة خل أبيض.5- تناول البيض المسلوق مباشرة بعد التقشير، وذلك للحصول على أقصى استفادة من قيمته الغذائية.