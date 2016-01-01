دراسة حديثة: نقص هذا الفيتامين يسبب اضطراب النوم

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نقص هذا الفيتامين يسبب اضطراب النوم

كشفت دراسة حديثة، وجود صلة بين انخفاض فيتامين B12 والأرق الليلي، كما يمكنه التأثير على الجسم بعدة طرق، ويعد فيتامين B12 من أهم الفيتامينات لوظائف الدماغ، كما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وكذلك نشاط الحمض النووي.

وحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، أجريت الدراسة من جانب معاهد الصحة الوطنية التابعة للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب،

وأضافت الدراسة إلى أن فيتامين B12 كان يعطى لاثنين من المرضى يعانيان لفترات طويلة من اضطرابات النوم والاستيقاظ المختلفة بشكل دائم.

وعند الالتزام بإعطاء جرعة يومية 1.5 ملغ من B12، وبعد وقت قصير تم ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ على مدار 24 ساعة أثناء تناول الدواء، وخلصت الدراسة إلى أن مكملات فيتامين B12 قد تساعد في تحسين اضطرابات النوم.

وكانت العديد من الدراسات علمية قد أكدت أن فيتامين B12 يساهم في تنظيم دورات النوم والاستيقاظ.

المصدر: صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية

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