كشفت دراسة حديثة، وجود صلة بين انخفاض فيتامين B12 والأرق الليلي، كما يمكنه التأثير على الجسم بعدة طرق، ويعد فيتامين B12 من أهم الفيتامينات لوظائف الدماغ، كما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وكذلك نشاط الحمض النووي.
وحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، أجريت الدراسة من جانب معاهد الصحة الوطنية التابعة للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب،
وأضافت الدراسة إلى أن فيتامين B12 كان يعطى لاثنين من المرضى يعانيان لفترات طويلة من اضطرابات النوم والاستيقاظ المختلفة بشكل دائم.
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التعليقات على دراسة حديثة: نقص هذا الفيتامين يسبب اضطراب النوم
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