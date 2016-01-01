الزمالك يستقر على بديل كارتيرون

استقر مجلس إدارة الزمالك على تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق خلفا لباتريس كارتيرون الذي طلب عدم إكمال مهمته مع الفريق.
يتولى طارق يحيى مهمة تدريب الزمالك مجددا بشكل مؤقت خلفا لباتريس كارتيرون المدير الفني السابق.
وحسبما علم FilGoal.com فإن طارق يحيى سيعاونه في مهتمه الجديدة مع الزمالك مدحت عبد الهادي الذي سيشغل منصب المدرب العام.
وسيتواجد كذلك أيمن عبد العزيز في الجهاز الفني حيث يتولى منصب المدرب.
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