لطلاب تنسيق 2020 .. تعرف على أقسام كلية الآداب والبرامج الدراسية الموجودة بها



كلية الآداب بجامعة القاهرة كلية الآداب بجامعة القاهرة

تستقبل كلية الآداب بجامعة القاهرة الكثير من طلاب العام الدراسي الجديد الراغبين في الالتحاق بها للدراسة بكافة أقسامها وتخصصاتها.



ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير جميع الأقسام والتخصصات الموجودة بالكلية والبرامج الدراسية الموجودة بها .



تسعى الكلية لتنمية قدرات الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من خلال المقررات العلمية والبرامج الدراسية التي تتواكب مع التطور التكنولوجي في مجال التعليم واستخدام أحدث الأساليب في هذا المجال ، واستحداث برامج جديدة في مرحلة الليسانس والدراسات العليا وزيادة المشاركة الفعالة للكلية في خدمة المجتمع والبيئة والانفتاح على العالم الخارجي على المستوى الأكاديمي والبحثي .

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اقرأ أيضا : لحملة دبلومات 2020.. تعرف على المعهد العالي للفنون التطبيقية.. الأقسام ومجالات العملأقسام الكلية :-- قسم اللغة العربية- قسم اللغة الإنجليزية- قسم اللغة الألمانية- قسم اللغات الشرقية- قسم اللغة اليونانية واللاتينية- قسم اللغة اليابانية- قسم اللغة الأسبانية- قسم اللغة الإيطالية- قسم اللغة الصينية- قسم اللغة الروسية- قسم المكتبات والوثائق والمعلومات- قسم علم النفس- قسم الاجتماع- قسم الفلسفة- قسم الجغرافيا- قسم التاريخوتقدم الكلية العديد من البرامج المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة والمؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي ، حيث تمنح درجة الليسانس في المجالات الاتية :-- الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية- الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية- الترجمة التخصصية باللغة الأسبانية- الترجمة التخصصية باللغة الصينية- الترجمة التخصصية باللغة اليابانية- الترجمة التخصصية من اللغة الألمانية وإليها- الكتابة الإبداعية باللغة الإنجيلزية- اللغة العربية وادابها وثقافتها لغير الناطقين بها- المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد- اللغة الصينية لإدارة الأعمالوتؤهل برامج الترجمة التخصصية الخريج للعمل في مجالات :-- الترجمة الفورية والتتبعية محليا ودوليا- الصحافة والإعلام- المؤسسات المالية والإقتصادية- الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية- الإرشاد السياحي وشركات الطيرات- المؤسسات الثقافية والمكتبات