ما هو التعليم الهجين .. كل ما تريد معرفته عن العام الدراسي الجديد



الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

يتساءل الكثير من الطلاب عن ملامح خطة التعليم الهجين حيث تأتي على رأس استفساراتهم "ما هو التعليم الهجين " والذي أوضح ملامحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مدار الأسابيع الماضية.



وأوضح "عبدالغفار" ردا على تساؤل "ما هو التعليم الهجين " أن مقترح خطة التعليم الهجين يشتمل على ثلاث عمليات هي: " التعليم - التقييم - الأنشطة والخدمات".



وتقوم مرحلة التعلم على:

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1 - تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة.2- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميًا، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية.3- التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.4- احتساب نسبة مشاركة كل من "التعلم وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" في "التعليم الهجين" وفقًا للمحتوي المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات والكليات المختلفة.5- استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني مع وضع آليات مرنة للجامعات.6- التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية.7- تدريب أعضاء هيئة التدريس.8- تقديم كافة انواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي.9- استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني.10- إنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكترونيبالمجلس الأعلى للجامعات مجانا والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني.