النقض ترفض طعن صفوت الشريف في اتهامه بالكسب غير المشروع



صفوت الشريف صفوت الشريف

قضت محكمة النقض برفض طعن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع وتأييد الحكم.



اقرا ايضاً| النقض: التحفظ على صفوت الشريف وتحديد جلسة 15 سبتمبر لنظر طعنه في اتهامه بالكسب غير المشروع



كان صفوت الشريف سلم نفسه الجلسة الماضية لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن المقدم منه شكلًا.

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وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.كانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.