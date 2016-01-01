قضت محكمة النقض برفض طعن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع وتأييد الحكم.
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كان صفوت الشريف سلم نفسه الجلسة الماضية لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن المقدم منه شكلًا.
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التعليقات على النقض ترفض طعن صفوت الشريف في اتهامه بالكسب غير المشروع
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