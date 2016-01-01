شاهد.. القبض على "شاب تيك توك" يلقي زجاجات مياه على السيارات في القاهرة لزيادة المشاهدة



القبض على "شاب تيك توك" القبض على "شاب تيك توك"

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يظهر خلاله شخص يلقي زجاجات مياه على السيارات المارة بالطريق العام في القاهرة، وتصويرها وبثها على موقع التيك توك لزيادة نسب المشاهدة لديه عبر صفحته الخاصة.



وبعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، نجحت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على مرتكب واقعة إلقاء أكياس وزجاجات مملوءة بالمياه على السيارات بالطريق العام بالقاهرة وتصويرها وبثها على مواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدة.



ورصدت المتابعة قيام شخص مجهول بإلقاء أكياس تحوى بداخلها مياه على السيارات المارة بمنطقة مقابر الخليفة بدائرة قسم شرطة البساتين وتصوير تلك المقاطع وبثها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبرنامج "التيك توك".

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وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب .عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض بثها على صفحاته الشخصية- بهدف زيادة نسبة المشاهدة.. لتحقيق مكاسب مالية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.https://www.facebook.com/100007058671298/videos/2832923606952901/?extid=pg7NGGILy5dcURVc