نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يظهر خلاله شخص يلقي زجاجات مياه على السيارات المارة بالطريق العام في القاهرة، وتصويرها وبثها على موقع التيك توك لزيادة نسب المشاهدة لديه عبر صفحته الخاصة.
وبعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، نجحت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على مرتكب واقعة إلقاء أكياس وزجاجات مملوءة بالمياه على السيارات بالطريق العام بالقاهرة وتصويرها وبثها على مواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدة.
ورصدت المتابعة قيام شخص مجهول بإلقاء أكياس تحوى بداخلها مياه على السيارات المارة بمنطقة مقابر الخليفة بدائرة قسم شرطة البساتين وتصوير تلك المقاطع وبثها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبرنامج "التيك توك".
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التعليقات على شاهد.. القبض على "شاب تيك توك" يلقي زجاجات مياه على السيارات في القاهرة لزيادة المشاهدة
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