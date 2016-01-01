تقارير: الزمالك يتوصل لاتفاق مع عمر خربين نجم الهلال السعودي



السوري عمر خربين السوري عمر خربين

أكد تقرير سعودي أن مجلس إدارة نادي الزمالك، توصل إلى اتفاق مع النجم السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال، للانضمام إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.



وذكرت صحيفة " الرياض" السعودية، أن الزمالك توصل إلى اتفاق شفهي مع عمر خربين، لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

