أكد تقرير سعودي أن مجلس إدارة نادي الزمالك، توصل إلى اتفاق مع النجم السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال، للانضمام إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.
وذكرت صحيفة " الرياض" السعودية، أن الزمالك توصل إلى اتفاق شفهي مع عمر خربين، لضمه خلال الميركاتو الصيفي.
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التعليقات على تقارير: الزمالك يتوصل لاتفاق مع عمر خربين نجم الهلال السعودي
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