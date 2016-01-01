ضياء السيد: الأهلي لا يحتاج أليو بادجي



أليو بادجي أليو بادجي

أكد ضياء السيد نجم الأهلي الأسبق أن الفريق الأحمر لا يحتاج لوجود السنغالي أليو بادجي المهاجم الحالي.



وقال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أليو بادجي مهاجم جيد ولكن الأهلي والزمالك لا يحتاجان مهاجم جيد".



أضاف: "الأهلي والزمالك يحتاجان لمهاجم قناص ينجح في استغلال أنصاف الفرص وليس مجرد مهاجم جيد".

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وكان الأهلي تعادل اليوم سلبيا مع الاتحاد السكندري اليوم ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.