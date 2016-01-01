"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

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صورة الخبر: مرتضى منصور
مرتضى منصور

أطلق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مجموعة من التصريحات المثيرة للجدل خلال مداخلة هاتفية له مع قناة الزمالك.

وجدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومه ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مؤكدا أن مبادئ غريمه الأحمر ضاعت بمشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" في لقاء الاتحاد السكندري، الاثنين، بالدوري، رغم اعتدائه بالضرب، على مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، بحسب قوله.

وقال مرتضى منصور: "الخطيب ليس من أبناء الأهلي فهو أحد ناشئي نادي النصر، ولم يلعب في بطولة كأس العالم مثل مجدي عبد الغني، ولم يكن قائدا للأهلي بل كان مصطفى يونس من يحمل الشارة، ويتعرض يونس وعبد الغني لهجوم حاد من كتائب إلكترونية تعمل بالأهلي".

وأضاف: "أترحم على مبادئ الأهلي التي تأسست منذ عام 1907، وأترحم على ما زرعه المايسترو صالح سليم رئيس الأهلي الراحل وعبده صالح الوحش ومحمود طاهر وغيرهم ممن اتبعوا المبادئ".

وفجر رئيس الزمالك مفاجأة بعد أن أكد أن كهربا تم التعاقد معه رغم أنف المدرب السويسري رينيه فايلر الذي استشار مواطنه كريستيان جروس وحذره من هذه الصفقة ولكن تم فرضه من قبل الإدارة .

المصدر: elbalad

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