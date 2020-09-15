

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الثلاثاء 15-9-2020 سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الثلاثاء 15-9-2020

استقر سعر الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تعاملات بداية الأسبوع بعد عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، ليسجل الدولار15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.



ويقدم موقع «الدستور» لقرائه سعر الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء 15-9-2020، بالتزامن مع تعاملات منتصف الأسبوع، في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.



واستقر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري على المستوى المحلي، بعد أن شهد انخفاضًا مستمرًا الأيام الماضية، حيث يهتم الكثير من المواطنين بأسعار العملات العالمية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يتحكم في معظم أسعار السلع الأساسية.

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كما تباينت أسعار العملات، أمام الجنيه المصري، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم.سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في البنوك المصريةسعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.يذكر أن مصر تمتلك حوالي 38.366 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2020 كرصيد احتياطي من النقد الأجنبي، الذي ارتفع مقارنة بـ38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 بارتفاع نحو 51 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.ويعد المتوسط الحالي للاحتياطى من النقد الأجنبي المصري جيدًا، حيث يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر.