

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 15-9-2020 فى البنوك المصرية سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 15-9-2020 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 15-9-2020، خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:



عالميًا، صعدت مؤشرات البورصة لدى الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس الإثنين، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% رابحًا 16.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5362.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحًا 22.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5877.26 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحًا 5.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4345.85 نقطة، فيما صعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% رابحًا 9.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4395.03 نقطة.

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الثلاثاء 15-9-2020



محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل تراجع الدينار الكويتي في واجهة الجنيه ببنك مصر والبنك المصري الخليجي.

قد يعجبك أيضا...

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.83، وفي البنك الأهلي المصري استقر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.97 جنيه وللبيع 51.72، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.70، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.85، وفي البنك التجاري سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.66.أسعار الدينار الكويتيوفي بنك الإسكندرية تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.69، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.75 جنيه وللبيع 51.69، كما انخفض الدينار أمام الجنيه ليسجل في البنك الأهلي الكويتي للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.69، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80، كما نزل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 48.97 جنيه وللبيع 51.72.وفي المقابل، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل في المصرف المتحد للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.69، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.96 جنيه وللبيع 51.80، كما صعد سعر الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 47.92 جنيه وللبيع 51.72.