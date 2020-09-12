

فوائد الخيار على صحة الجسم وحمايته من الأمراض فوائد الخيار على صحة الجسم وحمايته من الأمراض

الخيار من أكثر الخضروات الشهيرة التى يفضلها الكثيرون، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والعناصر التى تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع womenshealthmag فإن للخيار فوائد عديدة ومنها:



فوائد تناول الخيار على صحة الجسم



1: يحتوى الخيار على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات ومنها "البروتين، الألياف، الدهون، الكربوهيدرات"، وغيرها من العناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض.

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2: يحتوى الخيار على مضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة، حيث يحتوى الخيار على مجموعة من مادة البوليفينول تسمى قشور، والتى قد تكون مفيدة فى علاج السرطانات المرتبطة بالإستروجين.3: ويحتوى أيضًا على أنواع أخرى من مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين والفلافونويد، والتى تساعد فى مكافحة الالتهاب وحماية الخلايا من الأمراض المزمنة.4: وقد يساعد الخيار فى الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، ويمكن أن يعرضك ارتفاع ضغط الدم لخطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية أو السكتة الدماغية أو ما هو أسوأ، نظرًا لأن الخيار يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم فقد يقلل من احتباس الماء الناجم عن الصوديوم وبالتالى يخفض ضغط الدم، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية .5. يحافظ الخيار على رطوبتك، فالبقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية لنقل العناصر الغذائية إلى خلاياك، ومنع الإمساك، وطرد البكتيريا، فتناول الخيار يمكن أن يساعدك فى الوصول إلى كمية السوائل اليومية الموصى بها.6: يحتوى الخيار على الكثير من الألياف، وهو أمر رائع لتعزيز صحة الأمعاء والجهاز الهضمى والوقاية من الأمراض.7: لا يوجد طعام أو تمرين واحد مسئول بمفرده عن إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه، لكن الخيار بالتأكيد إضافة رائعة لنمط حياة صحى غنى بالمنتجات والحبوب الكاملة والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون.