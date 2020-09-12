أهم الفيتامينات في الخريف

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أهم الفيتامينات في الخريف

أعلنت مارينا أبليتيفا، خبيرة التغذية، اختصاصية أمراض الحساسية والمناعة، أن البيتا كاروتين يلعب أهم دور في حماية الجسم من الأمراض الموسمية، لذلك في الخريف، عندما تزداد الإصابة بالأمراض، يجدر تناول الأطعمة التي تحتوي عليها.

وقالت لقناة "آر تي": "في فترة الخريف، تحتاج إلى تناول الأطعمة ذات اللون البرتقالي والأصفر البرتقالي. خضروات برتقالية صفراء، فواكه: خوخ، مشمش، برقوق أصفر من الداخل، قرع، جزر، شمام. هذه الأطعمة غنية بالبيتا كاروتين، وفيها فيتامين "أ".

كما أوضحت ، A هو الفيتامين الرئيسي الذي يحمي الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي من تغلغل الفيروسات والبكتيريا، ولكن إذا تم تناوله بمفرده، يمكن أن يكون سامًا.

وأشارت اختصاصية المناعة إلى أنه يمكن تخزين بيتا كاروتين في الكبد، وإذا لزم الأمر، يمكن تحويله إلى فيتامين "أ".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لها، فإن عنصرًا مهمًا آخر للجسم في فترة الخريف هو فيتامين "سي"، يحسن المناعة الخلوية، وتحمي خلايا الجسم نفسها من التلف.

المصدر: سبوتنيك

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